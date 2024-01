Tutto il paese unito per Walter. L’ultimo saluto a Valdottavo dopo la tragedia con il trattore

Tutto il paese di Valdottavo, ma non soltanto, anche moltissima gente, persone, amici di tutto il comune di Borgo a Mozzano e delle zone limitrofe hanno dato ieri pomeriggio l’estremo saluto a Walter Ulivi, 48 anni, deceduto sabato scorso in tragiche circostanze, schiacciato dal trattore che stava manovrando. Ha lasciato nel dolore la moglie e tre figli ancora in tenera età, i due fratelli Mirko e Fabrizio e i parenti tutti. La Chiesa parrocchiale di San Pietro e San Paolo non ce l’ha fatta ad accogliere tutta la gente che voleva partecipare alle esequie e in molti sono rimasti fuori sul piazzale antistante. La disgrazia ha sconvolto il paese, anche per il modo in cui si è verificata. Walter Ulivi, occupato come elettricista presso la ditta Baldassari Cavi di Lucca, sabato pomeriggio stava provando il trattore appena acquistato, quando il mezzo si è impennato su un poggio travolgendolo senza scampo.

Ha celebrato la funzione religiosa il parroco di Valdottavo Don Marcello Brunini che ha ricordato lo scomparso tracciando un ritratto dell’uomo di fede, del laico impegnato che era in vita Walter Ulivi. Don Marcello, che aveva con lo scomparso un legame di sincera amicizia e stima reciproca, ha trovato le parole, commosse ma ferme, spiegando che Walter Ulivi era un uomo di grande sensibilità e di fede cristiana, valori che testimoniava nella vita quotidiana da laico. Don Marcello ha invitato tutti a ricordare la strada tracciata da Walter, proprio guardando alla vita che conduceva ogni giorno, alla sua famiglia, alla lealtà che aveva verso i suoi simili e la certezza della fede che possedeva, consolatrice in un momento di dolore tanto lancinante che può apparire ingiusto, incitando tutti a seguirne l’esempio.

Alle esequie ha partecipato anche il sindaco di Borgo a Mozzano Andreuccetti, i ragazzi della squadra di calcio del Valdottavo con i dirigenti, rappresentati della Banda di Valdottavo, di cui Walter era un appassionato componente. Walter Ulivi riposa adesso nel cimitero del paese.

Marco Nicoli