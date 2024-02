Tutti “pazzi“ per l’Isi. Sono 199 i nuovi iscritti: "Grazie al grande lavoro"

Si sono concluse le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2024-2025 e si è registrato all’Isi Garfagnana di Castelnuovo il record assoluto nel numero delle iscrizioni, poiché sono ben 199 i ragazzi che lo hanno scelto per il loro futuro, con un significativo incremento rispetto agli anni precedenti. Grande la soddisfazione di tutto lo staff di orientamento, guidato dalla dirigente scolastica Mila Berchiolli, dalla vicepreside Nicoletta Picchi, e costituito dai docenti Simona Comparini (ITT-Tecnico industriale e corso Moda), Roberta Cossu (ITET-Geometri) Stefano Grassi (ITET- Agrario), Sabine Bravi (ITET-Ragioneria), Davide Puppa (Ipsia-Istituto professionale ), Romina Bertellotti (Liceo), William Catoni per la parte telematica e digitale, nonché dalla responsabile e coordinatrice dell’orientamento Sara Bertelli.

Nel dettaglio, le scuole hanno registrato 54 iscritti al Liceo fra corso ordinario e delle scienze applicate, 72 iscritti all’ITET fra Agrario, Geometri e Ragioneria, 32 iscritti all’Istituto Professionale, 41 iscritti all’ ITT fra i corsi di meccanica, moda ed elettrotecnica- automazione. "Si tratta di un risultato- commenta l’assessore all’Istruzione del Comune di Castelnuovo Chiara Bechelli che testimonia la bontà dello sforzo profuso nella campagna di orientamento dei mesi scorsi, che ha consentito ai ragazzi ed alle famiglie di conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, comprendendo in particolare l’impegno per l’aggiornamento, in linea con le nuove esigenze emergenti dal mondo del lavoro in un contesto di società ormai globalizzata. Personalmente ho avuto il piacere di inaugurare lo scorso 26 novembre la prima giornata della campagna di orientamento. L’Isi Garfagnana oggi si presenta come una scuola moderna proiettata verso il futuro, e capace al contempo di mantenere un forte legame con il territorio, dotata di nuove tecnologie e di competenze a disposizione dei nostri ragazzi. È quindi con grande piacere che rivolgo un plauso a tutto il personale docente, alla dirigente, al personale scolastico e ai collaboratori dell’Istituto con la certezza che l’Isi Garfagnana rappresenti una garanzia per la crescita ed il futuro dei giovani". "Tengo a sottolineare- aggiunge la professoressa Sara Bertelli- che tutte le attività di orientamento in ingresso di quest’anno sono state possibili grazie all’ottima e continuamente rinnovata dotazione tecnologica di cui le scuole si avvalgono, nonché alla disponibilità di molti colleghi delle diverse scuole dell’Isi nel mettere a punto le attività presentate in stage. Infine ai continui e costanti rapporti di proficua collaborazione e confronto con gli insegnanti orientatori delle scuole Medie del territorio, che sentitamente ringraziamo".

Dino Magistrelli