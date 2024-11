Tutti pazzi per il cioccolato a Barga. E il festival spegne 18 candeline

Torna a Barga il Festival del Cioccolato giunto alla sua diciottesima edizione. Sarà come al solito il Centro storico della cittadina ad ospitare le Cioccolaterie artigianali nelle "botteghe" lungo vie e piazze. Padrino di "Barga Cioccolato" il vincitore del premio Back Off Italia Gabriele Citti che inaugurerà l’evento ed incontrerà i cioccolatai e il pubblico (sabato 7 dicembre, ore 15.30). Il 7 e 8 dicembre dalle ore 10 fino alle ore 19 in Barga Castello vi aspettano tanti gustosi prodotti a base di cacao fatti da esperti Maestri cioccolatieri le cui qualità sono riconosciute dai numerosi premi conseguiti: cremini, praline, cioccolate alle diverse percentuali ma anche birra al cacao, biscotti e panettoni al cioccolato e l’immancabile tazza di cioccolata calda. Lungo il percorso della manifestazione anche i bar e ristoranti avranno gustose proposte a base di cacao. Tanti saranno anche gli appuntamenti collaterali che attendono i visitatori: La Befana di Barga incontra i bambini e riceve le loro letterine; il laboratorio "cioccolatoso" per i bambini "divertiamoci e creiamo con il cioccolato".

Racconti natalizi per i più piccini a cura della Associazione Nati per Leggere; pomeriggi musicali nelle vie e piazze con "The Aristodemo’s" e "Garfunk Street Band"; l’incontro con Paolo Lucchesi della Cioccolateria Fratelli Lucchesi che racconta "Sulla Scala del Cioccolato: alla scoperta delle sue intensità", evento in collaborazione con Strada del Vino e dell’olio e Fisar; la lavorazione del Cioccolato, in diretta, presso cioccolateria Fratelli Lucchesi.

"Le creazioni al cacao" degli alunni dell’Istituto Comprensivo Barga; il mercatino dei prodotti artigianali e del territorio entrambi i giorni per acquistare i vostri regali di natale Il Festival aprirà le porte sabato 7 dicembre alle ore 10, l’inaugurazione istituzionale sarà sempre sabato alle ore 15:30 dove saranno presenti al taglio del nastro le novità di questa edizione: "Willy Wonka" che poi durante le due giornate si potrà incontrare in giro nelle vie del Centro storico e nel suo "laboratorio"; il vincitore del premio Back Off Italia Gabriele Citti che incontrerà i cioccolatai e il pubblico per le vie del Centro storico. Ad organizzare il tutto, il Comune di Barga e la società WE Planner di Barbara Bonuccelli, con la collaborazione di Pro Loco Barga, Associazione La Befana di Barga, Nati per leggere, Strada del Vino e dell’Olio.