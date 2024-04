Tutti i volti di "Capannori Popolare". In campo a fianco della candidata Gini

Lavoro, inclusione, contrarietà agli assi viari, tutela dell’ambiente, con una notevole componente giovanile. Presentata la lista di "Capannori Popolare" per le amministrative di giugno. Diversi volti noti come Beatrice Piantini ex consigliera comunale a Lucca, Katyuscia Tomei ex assessora comunale a Lucca nella prima giunta Tambellini e Aldo Gottardo, candidato sindaco a Lucca per le scorse elezioni amministrative. Gli altri candidati, per un totale di 12 donne e 12 uomini, sono: Samuele Spinella, 29 anni, ricercatore; Roberto Balatri, 68 anni, geologo; Tiziana Benicchi, 52 anni, barista; Monia Bindi, 34 anni cassiera; Tiziana Borsi, 46 anni, impiegata al Patronato; Sofia Ciri, 19 anni studentessa; Giorgio De Girolamo, 20 anni, studente; Angela De Santis, 51 anni, disoccupata; Simone Di Giulio, 51 anni, operaio; Andrea Giorgi, 36 anni, lavoratore precario; Aldo Gottardo, 45 anni, impiegato in Provincia; Alessandra Marconi, 39 anni, insegnante; Matteo Masini, 34 anni, insegnante; Bianca Medici, 20 anni studentessa; Ramona Monti, 46 anni, casalinga; Elisa Niccolai, 48 anni, artigiana, Rachele Pellegrini, 28 anni studentessa; Beatrice Piantini, 46 anni, impiegata; Giovanni Preci, 34 anni, ingegnere; Alessandro Rollo, 38 anni, impiegato; Tommaso Tosi, 33 anni, lavoratore precario; Francesco Tomei, 73 anni, pensionato; Katyuscia Tomei, assessore nel primo mandato Tambellini, 51 anni; Andrea Visibelli, 30 anni, artista.

La conferenza è stata aperta dalla candidata sindaca Nicoletta Gini che ha sottolineato l’attenzione della lista per la parità di genere, con una forte componente giovanile. Gli interventi di Giulio Strambi per Rifondazione Comunista, Giovanna Valdiserra per il Partito Comunista Italiano, e dei candidati Alessandro Rollo per "Possibile - Comitato Lumaca" e Alessandra Marconi in rappresentanza della Rete Toscana in Movimento, hanno evidenziato la composizione variegata della lista, sia partitica che civica, sottolineando la preziosa convergenza in un progetto credibile e coerente per portare in Consiglio comunale una voce realmente rappresentativa delle istanze ambientaliste e sociali. Rimarcata la contrarietà sul tema degli assi viari.

Massimo Stefanini