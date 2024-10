Tutti i vincitori dei concorsi per corti e lungometraggi e speciali

La giuria del concorso del Lucca Film Festival, composta dall’attrice Lidia Vitale, dal regista Valerio Mieli e dallo sceneggiatore Guido Iuculano ha assegnato i seguenti premi.

Premio della giuria: “Rei“ di Tanaka Toshihiko.

Premio della giuria popolare: “African Giants“ di Omar Kamara.

Premio della giuria SNCCI: “Through rock and clouds“ di Franco Garcia.

Premio della giuria studentesca: “Through rock and clouds di Franco Garcia.

Premio giuria AFIC: “Through rock and clouds“ di Franco Garcia.

Menzione speciale della giuria SNCCI: “The Erl - King“ di Goran Radovanovic.

Premio Marcello Petrozziello della giuria stampa: “Norah“ di Tawfik Alzaidi.

Per il concorso internazionale cortometraggi, curato da Laura Da Prato e da Dario Ricci, alla sua decima edizione, la giuria professionale composta dal produttore Simone Gandolfo, dal regista e autore Rai Luca Rea e dalla make up artist Dalia Colli ha assegnato i seguenti premi.

Premio miglior film. “Nightfaces“ di Martin Winter e Stefan Langthaler.

Premio della giuria popolare: “The mysterious adventures of Claude Conseil“ di Meria-Lola Terver e Paul Jousselin.

Premio della giuria studentesca: “Forever yours“ di Elliot Louis McKee.

Premio della giuria stampa: “Dissolution“ di Anthony Saxe.

Menzione Speciale: “I am not a robot“ di Victoria Warmerdam.

Per il concorso LFF For Future, a cura di Leonardo Galeassi, in collaborazione con il Gruppo Sofidel, la giuria presieduta dall’attrice Carolina Crescentini e formata da Luca Luisa della storica associazione culturale La Cappella Underground e membro del Trieste Science+Fiction Festival; dal produttore, regista e filmmaker Andrea Morghen e dal regista e docente Giacomo Nencioni, ha assegnato i seguenti premi.

Premio della giuria ufficiale (premio di 1.000 euro). “The worl is ours“ di Nadia Louis-Desmarchais.

Premio della giuria studentesca. “The world is ours“ di Nadia Louis-Desmarchais.

Premio della giuria stampa: “M/argini di Gaia Vallese, Serena Magalotti e Indi Arumahandi.

Per la IX edizione di Over The Real, Festival Internazionale di Video e Multimedia Art, che ha presentato la mostra multimediale “Ipotesi di futuro”, a cura di Veronica D’Auria, Lino Strangis e Maurizio Marco Tozzi, è stato assegnato il Premio Over the Real a “The view from the plane“ di Daniele Grosso.