Tutti gli studenti premiati per i “Racconti a colori“

Assegnati i premi del contest “Racconti a ColorI 2024“ nell’ambito della rassegna LuccAutori. Tra i 25 disegni in mostra, realizzati dagli studenti del liceo artistico e musicale Passaglia (nella foto Alcide) ispirati ai racconti vincitori del premio “Racconti nella Rete“, ecco i selezionati dalla giuria. Il primo premio è andato a Daniele Massai per il racconto di Alfonso Angrisani “Niente di più divertente”. Questa la motivazione: "Ottima capacità di rappresentare simbolicamente in modo originale il contenuto del testo: il rapporto dell’uomo con la morte visto attraverso l’ironia. Emerge un forte valore rappresentativo che supera la descrizione e assume un carattere di metafora creativa. La costruzione dell’immagine è ben articolata in una perfetta sintesi. La composizione della tavola è ben studiata e personale. La realizzazione denota una valida competenza pittorica con un dosaggio cromatico sicuro e ben articolato. Nel complesso si tratta di una illustrazione di livello piu’ che scolastico e già adeguatamente professionale".

Secondo premio a Giorgia Spagnesi per il racconto di Stefania Magnani “Una favola”: "Originale resa visiva dell’elemento psicologico legato alla dialettica fra realtà e fantasia come suggestione emotiva. Il valore simbolico del messaggio è reso dalla figura fantasmatica che interagisce con la protagonista: la vita è sogno. La tecnica artistica è molto valida e personale. La costruzione dell’immagine è ben realizzata in una sintesi appropriata e funzionale alla resa visiva del contenuto letterario. La tavolozza cromatica è usata in modo esperto e decisamente appropriato. Nell’insieme quest’opera rivela valide capacità illustrative".

Terzo premio a Elena Bargellini per il racconto di Lorenzo Bellandi “Blu”: "Valida realizzazione visiva del contenuto emotivo del testo dove l’elemento portante è la struttura dell’albero che accoglie le figure. L’immagine è ben costruita e la tavola sintetizza perfettamente consapevolezza e riflessione, elementi chiave del testo narrativo. La resa pittorica è molto efficace e rivela una competenza sicura e personale. Si tratta di un lavoro molto ben realizzato sia come tecnica che come resa simbolica".

La giuria ha voluto inoltre segnalare, sia per l’idea che per la buona realizzazione tecnica, i lavori di altri 7 studenti. In ordine alfabetico: Leonardo Caroti, Silvi Loreline, Loris Martini, Alice Micheletti, Aliki Pareti, Brigitta Rotunno, Martiina Trusendi.