Tutti gli eventi promossi dalla curia

Oltre alla mostra, l’Arcidiocesi di Lucca propone una serie di iniziative in occasione dei Lucca Comics&Games 2023, ospitate nei locali parrocchiali di San Pietro Somaldi. Le storie del cristianesimo nascosto in Giappone saranno argomento anche del dialogo che si terrà sabato 4 novembre, alle 12, nel Salone del Palazzo arcivescovile tra monsignor Paolo Giulietti e l’artista Kan Takahama. Domani invece, venerdì 3 novembre alle 16.30, verrà presentata la graphic novel "Elisa Salerno. Femminista? Sì! Cattolica? Anche!" con Enrico Zarpellon e Alice Walczer Baldinazzo; introduce Francesca Fazzi e coordina l’incontro Olimpia Niglio. Infine, verrà presentata la versione definitiva di "Kerygma!" il gioco da tavolo che si ispira alla narrazione degli Atti degli Apostoli e che è stato creato con una collaborazione tra l’Arcidiocesi di Lucca e Lucca Crea, partendo da un’idea dell’evangelico Mauro Granducci, realizzato da Domenico Di Giorgio e Luigi Ferrini, nomi di rilievo nel panorama non solo italiano, dei games. Il prototipo, presentato nell’edizione 2021 di LC&G, quest’anno arriva nella sua versione definitiva. Tutto il programma delle proposte diocesane durante la manifestazione è disponibile sul sito www.diocesilucca.it.