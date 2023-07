Tutti gli eventi di “BargaJazz“ Concerti e concorso internazionale

Giunto nel 2023 alla sua XXXIV edizione, Barga Jazz festival, il Festivalconcorso organizzato dal Comune di Barga e dall’Associazione Polyphonia presenta un cartellone di concerti come sempre davvero interessante. L’appuntamento è dal 17 al 26 agosto. Intanto il concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz BargaJazz è dedicato quest’anno alla musica di Antônio Carlos Jobim. Solista d’eccezione, il musicista brasiliano Hamilton De Holanda che suonerà con la BargaJazz Orchestra gli arrangiamenti scritti appositamente per lui dai concorrenti.

Il concorso, che si terrà presso il teatro dei Differenti, si articola infatti in due sezioni: la A dedicata agli arrangiamenti su brani dell’artista a cui è dedicata l’edizione del festival (per il 2023 è appunto Antônio Carlos Jobim); la B riservata alle composizioni originali dei concorrenti. Le partiture selezionate saranno eseguite in teatro dalla BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja nelle serate del 25 e 26 agosto. Anche per quest’anno sarà riproposto il Bargajazz Contest, concorso dedicato ai gruppi emergenti under 35 e riservato alle band da tre a sette elementi, in programma il 17 e 18 agosto nel parco di Villa Moorings. Tra i concerti di altissimo livello, tra gli altri, il 24 il concerto Chabem (Villa Moorings ore 21,15) dove è atteso Hamilton de Holanda con il suo mandolino, in compagnia del pianista Chano Domínguez e del percussionista Rubem Dantas. Il 20 agosto la tradizionale giornata di Barga IN Jazz, con il centro storico animato dalla musica dei gruppi sparsi per le varie “piazzette“ e dal passaggio della marching band. Il 13 agosto, in collaborazione con la Pro Loco Barga, con gli artisti del Barga Jazz festival, il concerto nelle antiche cave medicee del diaspro di Barga. In scena il Diffusion Brass Quintet. Altri concerti a Villa Moorings le sere del 19, 20, 22, 23 agosto: sabato 19 agosto (Fondazione Ricci di Barga alle 18) Vita e Musica di Chat Baker. Il docente di storia del jazz Francesco Martinelli presenta il libro “Chet Baker. Vita e musica di Jeroen de Walk“; alle 21,15 a Villa Moorings il concerto di Marc Copland (piano) e Robin Verheyen (sax tenore); il 20 agosto a Villa Moorings (ore 21,15), Jacarandà; martedì 22 (Villa Moorings ore 21,15) Note sui sillabari. Omaggio a Goffredo Parise e Vitaliano Trevisan con musica di Marcello Tonolo; mercoledì 23 agosto (villa Moorings ore 21,15) Double Cut – Dannate Danze.

Luca Galeotti