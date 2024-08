Tutte le sfumature del jazz. Donne protagoniste al Real Collegio

Secondo appuntamento con Lucca Jazz Donna, al Real Collegio. Domani alle 21.15 ancora tre set per scorpire tutte le sfumature del jazz. La serata verrà aperta da Christianne Neves al pianoforte e dalla voce di Michela Lombardi con “Abertura das Águas”, progetto che fonde la musica brasiliana con il jazz in modo creativo, sorprendente e originale. Christianne Neves pianista, compositrice e arrangiatrice brasiliana, incontra la voce di Michela Lombardi, cantante raffinata e intensa per un viaggio tra jazz, bossanova e radici africane della musica carioca.

Dopo di loro salirà sul palco l’Ileana Mottola 4tet che presenta “Cool life”, disco nato dall’incontro con il pianista americano Joel Holmes, considerato uno dei migliori pianisti emergenti al livello mondiale. Ileana Mottola, jazz singer salernitana con una voce unica e affascinante, è anche autrice, compositrice e insegnante di tecnica vocale.

‘Cool life’ è il suo secondo album ed è stato realizzato con Joel Holmes, pianista quattro volte candidato ai Grammy Award. Sul palco con loro anche Daniele Brenca al contrabbasso e Alessandro D’Anna alla

batteria. Chiuderà la serata il gradito ritorno del duo composto da Stefania Tallini (pianoforte) e Daniela Spalletta (voce).

Le due musiciste, fra le più rappresentative del panorama jazzistico italiano ed europeo, si incontrano al crocevia di alcune passioni comuni: jazz, repertorio cameristico (Vivaldi, Berio, Villa Lobos), musica contemporanea e tradizionale (Sud America, Mediterraneo e Medio Oriente), brani originali, il tutto esplorato e rielaborato attraverso un ampio ricorso al linguaggio dell’improvvisazione.

L’ingresso è libero e gratuito. Per ogni data è prevista la presenza di un’associazione di volontariato del territorio che potrà farsi conoscere dal pubblico e presentare la propria attività. Ospite della serata è il comitato provinciale di Lucca dell’Unicef. Sul palco, come sempre, Michela Panigada, storica conduttrice e regista delle serate.

Lucca Jazz Donna è patrocinato dalla Regione Toscana ed è realizzato con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori.