Tutte le esenzioni dai ticket

La Regione Toscana conferma anche per il 2025 l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le persone disoccupate, in cassa-integrazione e lavoratrici e lavoratori in mobilità che non superino i 18 mila euro di Isee annuo. Per godere della misura, oltre a rientrare nei limiti di reddito misurato con l’Isee, le persone disoccupate devono aver cessato un lavoro dipendente o autonomo ed essere in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza. I lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo dovranno semplicemente appartenere ad un nucleo familiare fiscale con un Isee non superiore a 18 mila euro. Per i lavoratori in mobilità occorre essere in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza ed essere parte di un nucleo familiare fiscale con Isee fino a 18 mila euro.