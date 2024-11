Tutta l’atmosfera del Natale

Ci saranno anche altre iniziative ad Altopascio centro, che si sommerà a quella di Spianate, per le festività natalizie. Oltre all’immancabile Luminara per corso Cavour, quello principale e per le strade adiacenti con il grande albero immancabile nel periodo della festa più attesa, la giunta sta lavorando per l’allestimento delle varie manifestazioni che si svolgeranno in sinergia con le varie associazioni del territorio, in uno spirito di condivisione. Tra l’altro, con Spianate e Badia, praticamente in ogni parte ci saranno attività legate al periodo. Ad esempio, la Misericordia del Tau allestisce in centro la cosiddetta Casina Presepe, una Natività che attirerà soprattutto i bambini, ma non solo. Il Comitato di Badia, invece, allestirà una manifestazione per la Befana, per la festa dell’Epifania. Tutto ciò lo stabilisce la delibera di giunta 166 dello scorso 15 novembre. Previste anche iniziative per la lettura dei piccoli in biblioteca, il 13 dicembre. A Spianate, come da noi anticipato, avremo mercatino di prodotti di artigianato e non solo, con decine di banchi che si alterneranno nella presenza, allestito sul campo da basket; la cena dei Babbi Natale il 14 dicembre e la marcia a loro dedicata; la slitta che tanto successo ha avuto nel 2023 e che il 22 dicembre sarà protagonista in paese; i pony che diventeranno l’attrazione per i più piccoli ma, soprattutto la casa del Grinch, ricostruita nei minimi particolari in base al famoso film.

Questo e molto altro per l’edizione 2024, la quarta in totale, del "Rifugio incantato" in programma da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio, in via Mazzei, nei pressi dello spazio sagra e del campo sportivo. Tutto ciò in attesa della pista di pattinaggio su ghiaccio, che gli organizzatori proveranno ad avere per il 2025. I costi di gestione e di manutenzione, per tenerla in funzione un mese, dai primi di dicembre al 6 gennaio, sono notevoli. Dai 700 metri quadrati dell’anno scorso si passa a duemila, allestiti dai Fratres locali, in collaborazione con Pro Loco, Asd Spianate calcio, associazione "La banda segreta". Previste le visite di alcune scolaresche della zona.

Ma.Ste.