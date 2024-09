Aumentano arrivi e presenze. “Dati in calo in Italia, ma non alla Spezia”. Influencer e congressi per crescere

La Spezia, 5 settembre 2024 – Un aumento del 5,13% degli arrivi, e del 5,54% di presenze rispetto al 2023, con una aumento vertiginoso degli incassi della tassa di soggiorno: da gennaio a luglio incassati 1.465.121,75 euro, con un aumento di oltre duecentomila euro, che significano all’incirca oltre 580mila visitatori nei primi 7 mesi dell’anno, al netto dei minori sotto i 14 anni e di chi soggiorna per più di 5 notti, che la tassa non la pagano. Sono numeri confortanti, quelli presentati dal Comune della Spezia sul turismo.

Il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia hanno fatto il punto sui primi sette mesi dell’anno, annunciando le attività e gli eventi autunnali di settore. “Al 31 luglio sono state quasi 600mila le notti passate in città: un incremento importantissimo che segna un ulteriore passo verso la destagionalizzazione del turismo. La Spezia si sta affermando sempre di più come una meta scelta dai turisti” afferma il sindaco Peracchini, mentre l’assessore Frijia sottolinea che “Alla Spezia il turismo continua a crescere, considerando anche che i dati dell’Osservatorio regionale, che pure certificano l’aumento dei turisti, non tengono in considerazione le presenze negli appartamenti a uso turistico. In provincia si è verificato un calo dell’1.3%, comunque minore della media nazionale, pari al 3%. Vogliamo continuare a lavorare per mettere il territorio nelle migliori condizioni per accogliere i visitatori: in questo senso nei giorni scorsi abbiamo incontrato gli operatori dei pullman, mentre sulla programmazine di area vasta abbiamo ricevuto interessamenti dai comuni dell’Emilia Romagna”.

Tanti gli appuntamenti che vedranno il Comune promuovere il territorio. Il 23 settembre il ’ Get Your Guide Day 2024’ organizzato presso allo Spezia Cruise Terminal, mentre il 27 Settembre Trenitalia organizzerà un evento per le scuole al Museo Lia per promuovere il treno come mezzo di trasporto per i viaggi scolastici. L’8 ottobre, workshop con buyers giapponesi presso ’Genova Obiettivo’ per promuovere La Spezia nel mercato giapponese. Sempre a ottobre si terrà uno dei principali eventi di settore, il TTG di Rimini, con il Comune present. A fine mese saranno invece protagonisti gli influencer spezzini in un evento dedicato, ancora da definire.

“Vorremmo farli diventare ’ambasciatori’ del territorio” dice la Frijia, che punta anche sulla convegnistica: in questo senso va letta, ai primi di novembre, l’organizzazione di un Educational Buyers Mice col fine di mostrare ai buyers le location disponibili alla Spezia e le potenzialità del territorio per il loro settore. A fine novembre, la partecipazione alla Borsa internazionale del turismo esperienziale di Venezia. “Iniziative che porteranno ulteriore sviluppo al settore – dice Antonella Simone di Confartigianato, in rappresentanza di Rete Imprese –. Quello che gli operatori hanno lamentano (calo delle presenze; ndr) è dovuto al fatto che l’offerta ha superato la domanda”.

Matteo Marcello