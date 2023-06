Truffatori seriali in azione, sei persone denunciate

Quattro truffe diverse, portate a segno in città, per le quali sono state denunciate a piede libero sei persone. Nello specifico, una 53enne residente a Napoli, pregiudicata, si è finta operatrice della “Lottomatica” per raggirare il titolare di una tabaccheria e col pretesto di verificare il corretto funzionamento dello scanner del punto vendita, si è intascata un bonifico di 986 euro. Un 54enne di Siracusa ed una 23enne di Napoli, con precedenti penali, fingendosi operatori della Polizia Postale hanno truffato una 50enne lucchese, facendole credere che la sua carta di credito era stata clonata, le hanno fatto fare tre bonifici per un totale di 12.400 euro per “salvaguardare i risparmi“.

E poi ancora, un 19enne residente a Porto Tolle (RO), con precedenti di polizia, con un annuncio fasullo sul marketplace di Facebook ha messo in vendita uno smartphone ed una consolle, facendo pagare a un 56enne di Capannori 150 euro, ma senza consegnargli i prodotti. Infine, un 31enne residente a Roma ed una 27enne residente a Milano, approfittando di un annuncio per la vendita di mobili fatto da una signora 34enne di Capannori, l’hanno indotta a recarsi presso uno sportello ATM con il pretesto di ricevere il pagamento e invece, guidandola con “istruzioni fraudolente”, le hanno fatto ricaricare le loro postepay, per un importo complessivo di 900 euro.

Al di là, sotto l’aspetto della prevenzione, il ciclo di conferenze tenute dai Comandanti di Stazione in giro per il territorio, sta dando frutti, visto che negli ultimi giorni sono state numerose le telefonate ricevute dalla centrale operativa dei Carabinieri da parte di anziani che, grazie alle informazioni acquisite, sono riusciti a riconoscere e a non cadere nei tranelli.