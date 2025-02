“Sua figlia ha avuto un incidente”. Falso carabiniere, anziana sventa la truffa

Pieve Fosciana, 22 febbraio 2025 – Un tentativo di truffa ai danni di un'anziana residente a Pieve Fosciana, in provincia di Lucca, è stato sventato grazie alla previdenza della vittima e all'intervento tempestivo dei carabinieri di Castelnuovo. La donna aveva riconosciuto la tipica tecnica del "falso incidente", supportata da una telefonata in cui un individuo si spacciava per carabiniere, raccontandole di un grave incidente causato dalla figlia, che sarebbe stata trattenuta in caserma, e della necessità di versare una cauzione per evitare conseguenze peggiori.

Informata dai carabinieri locali durante precedenti incontri formativi, la donna ha immediatamente contattato le forze dell'ordine. La segnalazione ha innescato la risposta dei veri militari, che sono riusciti a identificare e fermare due giovani di origine campana. I sospettati sono stati intercettati a bordo di un'auto noleggiata grazie ai documenti di un prestanome e, durante la perquisizione, non sono stati in grado di giustificare la loro presenza nella zona. L'analisi dei dispositivi cellulari ha fornito elementi fondamentali per denunciarli, anche per un tentativo di truffa precedente avvenuto nella provincia di Firenze.