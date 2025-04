Trucidato dalla mafia 33 anni fa. Gallicano ricorda Giuliano Guazzelli

Nel 33esimo anniversario dalla sua scomparsa in un vile e tragico agguato mafioso, Gallicano ricorda l’illustre e compianto paesano Giuliano Guazzelli, maresciallo dell’arma dei carabinieri barbaramente ucciso il 4 aprile del 1992. Le commemorazioni in suo onore si terranno nel suo paese natale proprio venerdì 4 aprile, mentre il rintocco delle campane ricorderanno suggestivamente a tutta la comunità di Gallicano di non dimenticare l’esempio, il coraggio e le qualità umane dell’abilissimo investigatore dei carabinieri messe al servizio del contrasto e alla repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso. Uomo tanto tenace e irriducibile da essere stato denominato "’’il mastino’’". Attesa una grande partecipazione istituzionale, tanti gli invitati all’evento direttamente dal sindaco David Saisi, alla mattinata dedicata al maresciallo maggiore Giuliano Guazzelli, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica e medaglia d’oro al valor civile ’’alla memoria’’. Il maresciallo Guazzelli, dopo aver prestato alcuni anni di servizio ad Agrigento e Trapani fu assegnato al nucleo investigativo di Palermo, dove lavorò al fianco del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e successivamente fu chiamato a guidare la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri al Tribunale di Agrigento, dove diede il suo costante contributo alla magistratura nelle delicate indagini allora in corso. All’epoca dell’omicidio, che avvenne ad Agrigento sul viadotto Morandi a lui intitolato nel 2017, aveva già maturato l’età pensionabile e tuttavia aveva deciso di restare in servizio, nonostante durante la sua carriera avesse subito numerosi intimidazioni e gravi minacce. Il programma di venerdì prevede la deposizione di un cuscino floreale nella via a lui intitolata alle 9, poi la cerimonia proseguirà al Cimitero Comunale di Gallicano, dove la sua figura è perennemente ricordata da una lapide collocata vicina alla tomba dei suoi genitori.

Qui, intorno alle 9.15, ci sarà spazio per i saluti agli intervenuti, i ricordi dell’uomo e del servitore dello Stato, alla presenza del figlio del sottufficiale dell’Arma, Riccardo Guazzelli, immancabile in ogni occasione organizzata in onore del padre nel suo paese natale. Il tema della memoria e della legalità sarà, inoltre, al centro del dibattito che dalle 9.35 si aprirà nell’auditorium dell’istituto comprensivo di Gallicano con l’invito rivolto ai giovani di non dimenticare il messaggio racchiuso nella giornata.

Fiorella Corti