Trovati con la droga addosso. Due uomini nei guai

Due uomini, a poche ore di distanza, scoperti dai Carabinieri con la droga adosso, probabilmente con la finalità dello spaccio. In un caso hashish, nell’altro cocaina, sempre divise in panetti e pronte per essere smerciate. Continuano le operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti in Garfagnana ed in Media Valle dove i Carabinieri delle stazioni di Gramolazzo e di Borgo a Mozzano hanno portato a termine due distinte operazioni antidroga. I Carabinieri di Borgo a Mozzano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura un italiano appena maggiorenne che a seguito di un controllo, avvenuto lunedì scorso, era stato trovato con addosso un panetto da 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il ragazzo dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. A finire nei guai per lo stesso reato anche un 40enne di Minucciano che i militari della Stazione di Gramolazzo hanno deferito alla stessa Autorità giudiziaria dopo che a seguito di una perquisizione personale, domiciliare e all’interno della sua autovettura, hanno accertato la detenzione di una piccola quantità di cocaina, e anche in questo caso- di una bilancina di precisione.

In entrambi i casi è stato determinante l’intuito dei militari ai quali non era sfuggito il comportamento ambiguo dei due uomini che adesso dovranno rispondere davanti all’autorità giudiziaria del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.