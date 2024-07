Trovata bomba a mano in un campo ad Antisciana

Da parte di un giovane appassionato di ricerche con il metal detector, Matteo Pioli, ad Antisciana in Comune di Castelnuovo, in località Serraglia, su un terreno di proprietà di Anna Maria Grassi, poco distante dall’abitato, è stato rinvenuta una piccola bomba a mano, che un esperto del settore, vendendola in fotografia, l’ha identificata come appartenente alla tipologia detta "bomba Orsini", della grandezza di poco più di una ciliegia, di forma sferica, munita di alcune punte sporgenti, che costituiscono il sistema di innesco dell’esplosione. La scoperta ha destato sorpresa, in quanto in tutti questi anni il terreno era stato lavorato e frequentato. Del ritrovamento è stata informata la caserma dei carabinieri di Castelnuovo, competente per territorio. Lo spazio è stato recintato con divieto di accesso per tutti, in attesa dell’intervento di una squadra di artificieri per rimuovere l’ordigno e procedere anche ad una eventuale bonifica della zona intorno, alla ricerca di altri eventuali residuati bellici.

Dino Magistrelli