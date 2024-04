Trionfo per Marco Osimanti

Marco Osimanti (Foto) del Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar con il tempo di 36’15 ha vinto nella categoria Veterani Argento la XLIX edizione del classico Trofeo "Pilade Cinquini" disputatosi a Strettoia nella Versilia storica sulla distanza di 9,4 chilometri.

Al secondo posto tra i Veterani Giorgio Davini con 34’ 31" e a seguire gli altri atleti biancoverdi Maurizio Pierotti in 36’29", Manuel Tilocca 37’18", Mazzino Martinelli 39’03", Giampaolo Filauro 40’09" e Fabrizio Santi 41’52". Ad Arezzo, alla Parcocorsa di 10 chilometri, buon quarto posto assoluto per Nicolò Bandini in 40’53" e vittoria tra i Veterani di Andy Dibra 41’03", che è stato anche sesto assoluto, A Bagno a Ripoli di Firenze, nella corsa di 11 chilometri, buon quarto posto assoluto per Simone Cimboli in 47’31" e secondo posto tra i Veterani per Roberto Ria in 48’31", che è stato anche settimo assoluto. A seguire Gianfranco De Santis con il tempo di 1h 00’46". A Dongio (Svizzera), nel XL Giro Meolia Blenio, di 10 Km, buon decimo posto assoluto per Wambua Bernard Musau in 30’02".