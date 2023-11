Tredici sentinelle verdi anti smog. E’ il progetto Croce Verde-Talea

Tredici sentinelle, per una nuova barriera verde contro lo smog. La Croce Verde festeggia i suoi primi 130 anni anche inaugurando un patto green con l’Associazione Talea. I buoni frutti sono proprio i 13 tigli che l’associazione dona al Comune di Lucca in occasione della giornata nazionale degli alberi 2023. Una nuova partnerhip che ha precise ambizioni. “L’obiettivo è quello di arrivare a donare tanti alberi quanti sono gli anni compiuti da Croce Verde – dichiara Giacomo Gregori, presidente di Talea –, e per questo rinnoviamo l’appello a chiunque voglia far parte della squadra, e del progetto, sostenendoci“. Talea dal 2019 a oggi ha già donato la bellezza di 1.600 alberi al Comune di Lucca.

“I 13 tigli – spiega il presidente di Croce Verde di Lucca, Daniele Massimo Borella – sono stati selezionati in base al parere di tecnici e di agronomi comunali, per far fronte alle necessità del territorio“. La loro messa a dimora, che rientra nel percorso di attuazione dell’agenda 2030 del Comune di Lucca e nel progetto Nuovi alberi dell’Associazione Talea, è prevista per venerdì 15 dicembre e avverrà in prossimità del sottopasso che collega il quartiere di San Concordio al centro storico. Una scelta non casuale per un quartiere che negli ultimi anni aveva protestato vivacemente contro la cancellazione di un polmone verde funzionale a far posto al cantiere “Quartieri social“. Il progetto di Croce Verde e Tale è stato presentato ieri alla presenza del vicesindaco Giovanni Minniti e dell’assessore all’ambiente Cristina Consani la quale ha sottolineato come talvolta siano sufficienti “piccoli gesti per cambiare le cose in meglio, e per sventare maltrattamenti all’ambiente“.

“La questione ambientale è legata a doppio filo alle attività che svolgiamo al servizio della cittadinanza ed è per questo – ha evidenziato Borella – che da anni, ormai, abbiamo deciso di puntare ad una sempre più marcata sostenibilità. Si pensi soltanto al recente disastro che ha colpito diverse zone della Toscana: il nostro settore di Protezione Civile è tuttora impegnato in interventi di messa in sicurezza nelle aree interessate dagli eventi alluvionali. La collaborazione con l’associazione Talea, che ringrazio fortemente, è un segnale chiaro e forte in questo senso“.

Tra i partner di Talea le Fondazioni Cassa di Risparmio, Banca del Monte, Promo Pa-Lubec, Immagina Festival, Guidi Car, Volauto, Bionatura, Mei valvole industriali, Bper Banca, Cch Tagetik Wolters Kluwer, Numera, Unilucca Assicurazioni, Farmacia Novelli, Ristorante Gli Orti di via Elisa, Ristorante il Giglio, Ristorante la buca di Sant’Antonio. “Un ringraziamento speciale – sottolinea Gregori di Talea – va a Lara e Giacomo che, in occasione del loro matrimonio, hanno deciso di sostenere con una donazione il progetto Nuovi alberi“.

Laura Sartini