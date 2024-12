Tre sculture per la città. Il regalo dell’artista Ogata

Quante volte capita che per un’associazione di idee, oppure grazie ad una semplice chiacchierata, o ancora attraverso un confronto tra due o più persone esca fuori un progetto che poi pian piano prende corpo fino alla sua completa realizzazione? Beh, più o meno è ciò che è successo in questo caso. Da un lato c’è un’associazione lucchese, un club, il Lions Lucca Host che avrebbe voluto mettere in campo un’iniziativa che legasse ancora di più il Club alla città. Dall’altro c’è un artista giapponese del calibro di Yoshin Ogata che insieme alla moglie trascorre gran parte dell’anno in Italia. Da questo confronto, qualche mese fa, è scoccata l’idea di cui alla fine beneficerà tutta la città di Lucca e che si sta concretizzando in queste ore.

Il presidente del Lions Club Lucca Host, Francesco Ferro, ha proposto infatti al grande artista giapponese di poter utilizzare, arredando un angolo di città, una sua scultura ottendendola in comodato d’uso. Ma l’artista è andato ben oltre. Visto il suo rapporto speciale con l’Italia ha deciso di regalare al Comune di Lucca non una, bensì tre opere scultoree (due in marmo e l’altra in granito) per il tramite appunto del Lions Lucca Host. Opere che richiamano il tema dell’acqua e che andranno a ornare ben tre rotatorie della città: le due in marmo bianco – la “scia d’acqua“ e “gocce“ – saranno installate sulle rotatorie già presenti in via Martiri delle Foibe (nella zona cioè dove sorgono Carrefour e Mediaworld, tanto per intenderci) mentre la terza, quella in granito sarà posizionata sulla rotatoria che sarà realizzata in via Salicchi.

Il progetto in questi mesi ha incontrato il favore dell’amministrazione comunale di Lucca che attraverso il suo assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani ha effettuato, insieme a rappresentanti del Lions Lucca Host un sopralluogo nella casa qui in Italia dell’artista giapponese per visionare le opere in questione. Opere che giusto in questi giorni sono state quindi trasferite in un magazzino comunale, pronte per l’installazione che avverrà tra fine maggio e inizio giugno, in occasione cioè del ritorno in Italia dello scultore che in questi giorni è in partenza per una sua mostra in Giappone.

"Desidero ringraziare di cuore per lo spazio dedicato al progetto di riqualificazione della rotonda che il Lions Club Lucca Host sta promuovendo - afferma il presidente del Club, Francesco Ferro -. Un grazie speciale va al Maestro Yoshin Ogata per la generosa donazione di sue tre straordinarie sculture, che arricchiranno questo spazio rendendolo un simbolo di bellezza e identità per la nostra comunità. Sono lieto di poter condividere con tutti voi un’iniziativa che unisce arte, territorio e impegno civico".

Cris. Cons.