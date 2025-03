Tre milioni di euro alle aziende sanitarie

Quasi tre milioni di euro destinati a sostenere l’incremento delle rette 2025 e gli aumenti contrattuali nell’ambito dei percorsi dedicati alle persone con disabilità, ad integrazione dei fondi specifici già stanziati per il 2025, circa 26 milioni di euro complessivi. E’ il provvedimento assunto dall’Asl Toscana nord ovest a seguito del recepimento di due delibere della Regione.

“La nostra Azienda – evidenzia la direttrice generale della Asl Maria Letizia Casani – in questa maniera aderisce formalmente al percorso condiviso di sviluppo della rete dei servizi disponibili per rispondere ai bisogni espressi a livello territoriale dalle persone con disabilità e lo fa in costante sinergia con le direzioni di zona distretto e Società della Salute“.