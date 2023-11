Tre incontri sulla natura. Oggi si parla di funghi tossici e commestibili

Prendono avvio oggi alla Casermetta San Regolo tre incontri di divulgazione naturalistica. Gli appuntamenti, realizzati dall’Orto Botanico in collaborazione con il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese e con A.Di.P.A., sono aperti a tutti e a ingresso gratuito. Il programma prevede per oggi alle 16, un focus sui funghi commestibili e i funghi tossici a confronto, a cura di Antonio Pagani, micologo. Sabato 18 novembre invece, sempre alle 16, Chiara Rustighi, CTP Biologa di Arpat affronterà il tema della vegetazione fluviale come biondicatore della qualità dell’ambiente.