Tre giornate clou per Castelnuovo

Tre giornate clou a Castelnuovo da oggi a venerdì, a cominciare dallo spettacolo pirotecnico di stasera, accompagnato da una colonna sonora da brividi. L’associazione Compriamo a Castelnuovo ha confermato anche quest’anno i fuochi d’artificio per la vigilia di Ferragosto grazie al sostegno ricevuto da diversi sponsor e in particolare dalla cartiera Lucart. I fuochi d’artificio saranno "silenziosi" ovvero senza il tradizionale botto, una scelta nel segno di rispetto per gli animali e che consente di accompagnare lo spettacolo a un sottofondo musicale. I fuochi partiranno dalla zona dell’oratorio di Castelnuovo e saranno ben visibili dalla piazzetta del Duomo e da via Vittorio Emanuele. L’accompagnamento per arrivare allo spettacolo pirotecnico sarà musicale. In piazza delle Erbe, infatti, sarà la Scuola Civica di Musica a offrire uno show strutturato in due parti. Dalle 21, i maestri Rossella Piegaia e Piero Gaddi proporranno "L’anatraccolo stonato", fiaba musicale di Vinciguerra.

A seguire, performance sempre di Gaddi assieme al maestro Riccardo Grandini in un concerto che accompagnerà l’attesa per lo spettacolo pirotecnico. Tutt’altra musica in via Garibaldi con il gruppo Gli Spari Sopra, cover di Vasco Rossi. Domani, a Ferragosto, ecco invece la giornata rinascimentale curata dalla Compagnia dell’Ariosto. Dal mattino, il mercato delle popolane nel Loggiato Porta. Nel pomeriggio, lo spettacolo dei falconieri, giullari e gli sbandieratori di Gallicano. In serata, il corteo storico con i bellissimi abiti rinascimentali e il conclusivo spettacolo di fuoco affidato a Lumin Invoco. La Settimana del Commercio, che prosegue fino al 18 agosto, avrà poi un venerdì 16 ancora ricchissimo di appuntamenti. In piazza delle Erbe, esibizione della scuola Armonia del Movimento di Rossano e Margherita Pancetti. Tanta musica nelle vie con i Gold5 alla Grindhouse Arena, le Cugine di Campagna in via Garibaldi per l’Apericiona e gli Acoustic Pulse in Barchetta. Solita attenzione del programma verso i bambini con truccabimbo e palloncini a cura dell’associazione Smaskerando in via Farini e il disegno più lungo del mondo: un lungo rotolo di carta steso per la via con la possibilità di lasciare segno del proprio passaggio per i più piccoli, ma non solo. Sempre attivo il punto simulatore rally in piazza Dini e il Lego Corner in via Vittorio Emanuele, riparte anche il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo.

Dino Magistrelli