Trasporto pubblico locale La Provincia ottiene l’ampliamento chilometrico

Dopo un lungo e accurato percorso di confronto e partecipazione con i Comuni del territorio della Valle, la Provincia di Lucca, grazie al sostegno della Regione Toscana e dell’assessore Stefano Baccelli, ha ottenuto importanti risultati migliorativi del servizio di trasporto pubblico, come da delibere regionali dei giorni scorsi. In vista del prossimo bando del Tpl, in cui gli enti locali metteranno a gara il servizio in particolare nelle aree a domanda debole, che potranno essere assegnate a gestori diversi da Autolinee Toscane che si è assicurata il lotto unico regionale, arriva, infatti, l’ampliamento chilometrico delle percorrenze sulla rete extraurbana. In particolare, l’ente di Palazzo Ducale è riuscito a ottenere dalla Regione Toscana circa 130.000 km di servizi flessibili nell’arco di un anno; un servizio utile a intercettare nuove domande di mobilità e attenuare l’impatto dei tagli, in particolare nelle aree marginali del territorio provinciale. Nel nuovo progetto aggiornato la Garfagnana e la Media Valle avranno a disposizione, sia in calendario invernale sia estivo, nuove percorrenze aggiuntive anche per questa nuova tipologia di servizi. Inoltre, la nuova parametrazione chilometrica attribuisce alla Provincia di Lucca nuove percorrenze pari a un totale di oltre 1.902.000 kmanno sul lotto extraurbano di competenza.

"Per arrivare a questo importante risultato – commenta il consigliere provinciale con delegato ai trasporti, Patrizio Andreuccetti - l’ufficio Trasporti della Provincia ha svolto un percorso di confronto e partecipazione coi Comuni del territorio e grazie alla collaborazione tecnica sono state prodotte numerose integrazioni e proposte di modifica alla rete, accettate in toto dalla Regione Toscana. Per questo ringrazio l’assessore regionale Baccelli e gli uffici fiorentini per la disponibilità, nonché Upi Toscana per l’attività che sta svolgendo in stretto contatto con tutte le amministrazioni provinciali toscane in previsione delle rispettive gare. Le migliorie non riguarderanno solo l’ampliamento della rete, ma anche corse ripristinate ex novo, rimodulazione del costo al chilometro e ottimizzazione degli orari con servizi più flessibili- Nei prossimi mesi saremo chiamati a sviluppare una nuova concezione del trasporto pubblico locale - continua Andreuccetti soffermandosi sul futuro del Tpl -, creando nuovi servizi sempre più legati alle reali esigenze dell’utenza, con particolare riferimento alle aree interne a domanda debole. Nel nuovo progetto aggiornato la Garfagnana e la Media Valle del Serchio avranno a disposizione nuove percorrenze aggiuntive".

Fio. Co.