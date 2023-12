Trasporto pubblico. Aumentano i chilometri il numero di linee e anche le zone raggiunte

Lucca ha una marcia in più: aumentano i chilometri delle tratte, il numero di linee e delle zone raggiunte. Dopo anni di sostanziale stallo per quanto concerne il trasporto pubblico urbano dei bus, il Comune ha presentato ieri mattina il nuovo Piano T2 (scatterà l’8 gennaio), che comporta un potenziamento di linee e corse, oltre ad un deciso aumento dei chilometri complessivi percorsi dalle tratte. Si passa infatti da 1.687.861 km attuali a 1.952.926 km, quindi 265mila in più.

A presentarlo a Palazzo Orsetti, l’assessore con delega alla Mobilità Remo Santini e Pamela Salvatore dell’ufficio comunale competente, insieme a Tommaso Rosa, responsabile Marketing, Brand & Comunicazione Autolinee Toscane e Giorgio Virdis, capo movimento Autolinee Toscane per Lucca e Simone Lusini, direttore dipartimento Nord Autolinee Toscane. Il Piano, che prevede di mantenere invariate le linee a frequenza più significative, vede tra le novità il cambio dei nomi alle vecchie LAM (Blu, Rossa e Verde) che verranno sostituiti con i numeri 1+, 2+ e 3+, al fine di facilitarne la riconoscibilità.

I percorsi di queste linee restano inalterati, ad eccezione della Lam Verde (presto 3+), il cui percorso è stato allungato, prevedendo il transito dal cimitero comunale e dal parcheggio Palatucci, che per la prima volta viene collegato al centro. A grande richiesta torna attivo il servizio urbano festivo mattutino e per la prima volta è previsto un collegamento con l’Agenzia delle Entrate. E’ stata poi introdotta la linea 4, attiva nei giorni feriali, che collegherà la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell’Arancio e di San Filippo; in direzione opposta transiterà invece dai quartieri Arancio-San Filippo e a seguire dal centro città.

Per lanciare tutte le novità, oltre ad una serie di pubblicità, nei primi tre giorni del nuovo piano (l’8, 9 e 10 gennaio) le ex LAM (che diventeranno Linee+) e la nuova linea 4 saranno gratuite per tutti i cittadini. "Siamo soddisfatti del lavoro svolto - dichiara l’assessore Santini che ha ringraziato anche Autolinee Toscane, Regione e Provincia di Lucca - con cui dopo molti anni siamo riusciti a potenziare il trasporto pubblico urbano, aumentando chilometri e numero di linee. Molte delle modifiche apportate sono state definite in seguito ai numerosi incontri avvenuti con utenti e sindacati, per individuare le maggiori esigenze dei cittadini e le priorità. Le altre segnalazioni e richieste sono state prese in carico e potranno essere implementate, in seguito alle intense azioni di monitoraggio che intendiamo mettere in atto. Quella presentata è solo la prima fase di revisione del servizio, a cui seguirà come già annunciato l’arrivo di ben 25 nuovi bus elettrici".

Soddisfazione è stata espressa anche da tutti i rappresentanti di Autolinee Toscane presenti. "Ci piace molto questa campagna - ha aggiunto Tommaso Rosa di Autolinee Toscane - l’obiettivo è far cambiare la percezione del trasporto pubblico. Oltre agli investimenti del Comune, ci sarà la nostra piattaforma attraverso cui contattare gli utenti. Stiamo ammodernando anche le segnaletiche alle fermate e grazie all’impegno del Comune ci saranno anche 18 di esse che saranno dotate di pulsanti per ipovedenti".

Fabrizio Vincenti