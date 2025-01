Tragedia a Pieve Fosciana. Muore bimbo di quattro mesi. Ucciso da menigite fulminante

PIEVE FOSCIANAPrima la febbre alta (scesa con la tachipirina), poi di nuovo la febbre alta con la comparsa delle petecchie. Quando i medici dell’ospedale di Barga, dove i genitori lo avevano portato d’urgenza, hanno capito che non era una semplice influenza hanno subito chiesto il trasferimento con l’elisoccorso del piccolo Tommaso Pioli al Meyer di Firenze. E i sanitari dell’ospedale pediatrico fiorentino non hanno potuto far altro che confermare la diagnosi: meningite fulminante da meningococco B. E nonostante tutti i tentativi il cuoricino del piccolo Tommaso, di soli quattro mesi si è fermato alla vigilia di San Silvestro. Immediata era scattata anche tutta la profilassi sia interna, sia esterna.

"Abbiamo accolto il piccolo paziente nella nostra rianimazione - afferma il professor Zaccaria Ricci, responsabile di Anestesia e Rianimazione dell’Aou Meyer Irccs - Purtroppo il bambino non ha risposto a nessuna delle terapie somministrate e anche i trattamenti più invasivi si sono rivelati inefficaci. Il decorso clinico è stato fulminante". E, sempre dal Meyer i sanitari fanno sapere che "il bambino non era stato ancora vaccinato". Una tragedia che ha lasciato nello sgomento la mamma Inga, il papà Gianluca,il fratello Davide, nonne e nonni, zie e zii, i parenti e tutti i paesani e nell’intera Valle del Serchio dove la famiglia Pioli è molto conosciuta, sia per l’importante attività commerciale nel settore alimentare, sia in campo sportivo in particolare con il nonno paterno, Graziano e lo zio Diego. Questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pieve Fosciana ci sarà il funerale del piccolo Tommaso. Per volontà della famiglia, non fiori ma offerte all’Associazione "Il Sogno" di Castelnuvo.

Dino Magistrelli