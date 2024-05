Tragedia a Lucca nella notte: donna muore nell’incendio della sua casa

Lucca, 10 maggio 2024 – Tragica morte nella notte di una donna a Lucca: la tragedia si è consumata nell’incendio di un'abitazione nella notte in via di Vaccoli a Lucca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia, un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Lucca. All’interno dell’abitazione è stato trovato il cadavere di una donna del '61. Il corpo non è stato interessato dalle fiamme, quindi si pensa sia morta a causa delle esalazioni. Al momento si pensa che la causa sia accidentale.