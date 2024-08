Tradizioni in musica. Arriva “Fior di Mirtillo“

Melodie antiche, ricordi e racconti, canto popolare, folclore e tradizioni in musica a San Pellegrino in Alpe per lo spettacolo “Fior di Mirtillo. Suoni e leggende dall’Appennino”, in programma domani alle ore 15.30. L’evento è organizzato dal Museo etnografico provinciale don Luigi Pellegrini nel calendario del terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca in collaborazione con le realtà museali del territorio, la Fondazione Paolo Cresci, la Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Pietro Lino Grandi e Helga Battaglini (nella foto) condurranno il pubblico in una sessione di ricordi e frammenti di memoria, per chi ha ancora in mente quel motivo ma non sa come si chiama, per chi non sa quanta storia e quante storie di genti e di animali sia fatto il tempo che ci ha condotto all’oggi.

Il duo, formato da Pietro Lino Grandi e Helga Battaglini, unisce la passione per il canto popolare a quella per il folclore, le tradizioni, gli usi, le feste e le leggende della nostra terra.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara - Palazzo Ducale - 55100 Lucca: [email protected], 39 0583 417483