Tpl, torna il servizio festivo mattutino

Trasporto pubblico, ecco un gradito ritorno: dopo oltre vent’anni torna il servizio festivo mattutino. "Da oggi - spiegano in Comune - entra in vigore uno dei provvedimenti più attesi del nuovo Piano realizzato da amministrazione comunale e Autolinee Toscane che ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione dopo anni di sostanziale stallo, potenziando le linee e le corse. I bus delle linee 1+, 2+ e 3+ (ex Lam) saranno operativi a partire da oggi fin dalle ore 8.30. Una delle novità più attese e rilevanti del nuovo piano del Trasporto Pubblico, entrato in vigore lunedì 8 gennaio".

"Siamo soddisfatti di aver reintrodotto un servizio, quello del festivo mattutino, che mancava da oltre vent’anni e che risponde ad una precisa esigenza dei cittadini - dichiara l’assessore con delega alla Mobilità, Remo Santini - . In questi primi giorni sono positivi i riscontri e feedback per il nuovo TPL, ma il piano prevede ovviamente azioni di monitoraggio costanti, con un rilievo passeggeri complessivo che dopo il primo mese di operatività potrà già indicare ed evidenziare eventuali criticità da correggere o modificare". Nello specifico, per quanto concerne il servizio festivo mattutino, questo è il percorso delle linee coinvolte: Linea 1+ (ex Lam Blu, che cambia nome) "Ospedale S.Luca-FS-Napoleone-Verdi-San Angelo/Nave": cambio nome da attuale "Lam Blu" in "1+" percorsi e frequenze orarie restano invariate nei giorni feriali. Nel periodo di luglio, viene applicata la stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 12’ a 20’. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 8.30 fino alle ore 20.27, con frequenza ogni 30’.

Linea 2+ (ex Lam Rossa, che cambia nome) "San Vito-Peso-FS-Chiasso/San Concordio": cambio nome da attuale "Lam Rossa" in "2+" percorsi e frequenze orarie restano invariate nei giorni feriali. Nel periodo di luglio, viene applicata la stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 10’ a 15’. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 8.30 fino alle ore 20.46, con frequenza ogni 20’.

Linea 3+ (ex Lam Verde, che cambia nome) "Stazione FS-Peso-Napoleone-Tagliate-Palatucci": cambio nome da attuale "Lam Verde" in "3+" potenziamento linea e variazione del percorso con l’aggiunta del Parcheggio Palatucci: Stazione Fs-centro città-Borgo Giannotti-Parcheggio Tagliate-Cimitero Comunale-Parcheggio Palatucci, con maggiore frequenza oraria passando ogni 12 minuti contro i 15. Nel periodo feriale di luglio e agosto, viene applicata la stessa frequenza oraria di passaggio ogni 12’. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 9 fino alle ore 20.34, con frequenza ogni 20’.

F.V.