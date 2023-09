Tour nei luoghi del mistero a Lucca: Halloween Celebration

Halloween Celebration, la prima e più grande Halloween Fest d’Italia nata nel 1994 a Borgo a Mozzano, da qualche anno si è aperta all’intero territorio della Lucchesia con una serie di nuovi eventi: un ricco e caratterizzato programma, con format diversificati e un’offerta aperta quindi ad ogni tipo di pubblico, dai più piccoli ai più grandi, creato per allietare tutti i visitatori per l’intero ponte d’Ognissanti e oltre. Per gli appassionati di trekking l’appuntamento è con Trekking Stranger Routes (www.halloweencelebration.ittrekking.htm), dal 28 ottobre al 6 novembre, con le escursioni guidate a cura delle guide ambientali escursionistiche Carlotta Pucci (Hoppipolla Hikes), Luca Lombardi (Sulle Orme del Bigfoot) e Susanna Selici (Storie da Percorrere), che guideranno gli escursionisti alla scoperta di luoghi magici e misteriosi in Garfagnana, Media valle del Serchio e Lucca. Si parte il 28 ottobre con “La tana che urla e la chiesaccia dei frati cannibali“, escursione tra acque fantasma, fate, rovine e colori autunnali nella valle della grotta del Vento con partenza da Fornovolasco, sabato 29 ottobre con “Col di favilla, il borgo fantasma“, trekking immerso tra borghi, boschi e montagna con partenza da Isola Santa, e, sempre il 29 ottobre con “I fantasmi della torre segata“, giro su anello panoramico tra i castelli di Lucca e Pisa, con partenza dalla stazione di Nozzano, poi lunedì 30 ottobre con “Mirteto, il borgo monastico abbandonato“, escursione nell’area naturale della Valle delle fonti di Asciano e, sempre il 30 ottobre, “Il monte delle streghe e l’ingresso dell’inferno“, escursione panoramica tra Prato Fiorito e l’Orrido di Botri, con partenza da Monte fegatesi, poi ancora martedì 31 ottobre con “Assalto alla torre del bargiglio“, un trekking panoramico tra l’Occhio di Lucca e e il Romitorio di San Bartolomeo, con partenza da Cune, e “Sulle tracce di segni misteriosi dal passato“, una facile escursione alla scoperta delle incisioni rupestri del Monte Cotrozzi, con partenza da Santa Maria del Giudice.

Mercoledì 1° novembre sarà la volta degli Eremiti neri de la spelonca, escursione ad anello sul Moriglion di Penna alla scoperta delle incisioni rupestri e delle antiche tombe del Monte Cotrozzi e della affascinante storia degli eremiti neri, con partenza da Santa Maria del Giudice, e de “Lo scoglio ove il sospetto fa soggiorno“. L’intera manifestazione di Halloween Celebration è organizzata da Nero creativelab e da Loga studio Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi.