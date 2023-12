Tour all’insegna del buon gusto e show cooking

Tanti gli appuntamenti per questo primo fine settimana, dalle degustazioni guidate di vino e olio, formaggio, castagne ed altro, agli showcooking, dalle conversazioni ai laboratori per bimbi, tutti caratterizzati da un unico comune denominatore il cibo e alla sua cultura. Segnaliamo in particolare la presentazione del volume A tavola con i grandi, a cura della Fondazione Giacomo Puccini, AILI on the road: il gusto del senza, uno showcooking della chef Emanuela Ghinazzi che ve la preparazione di un pia, a cura di AILI che cucinerà un cucinerà le tagliatelle cacio e pepe, un piatto della tradizione italiana amato da tutti e finalmente alla portata delle esigenze alimentari delle persone intolleranti al lattosio e celiache. Non mancheranno anche opportunità per approfondire la conoscenza dell’olio grazie a masterclass dedicate, dell’uso degli oli essenziali in cucina, del vino partecipando master class a cura dell’AIS, del formaggio con tour gli espositori a cura di Onaf, ma anche laboratori divertenti per i bambini alla scoperta dell’olio e della musica. Faranno tappa nel fine settimana a Il Desco anche una delegazione di giornalisti della stampa nazionale ed estera specializzati in food & wine per i quali la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha organizzato un tour enogastronomico alla scoperta delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.