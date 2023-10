Toschi, il bomber. Il nuovo libro di Paolo Bottari

Sarà Eraldo Pecci, il popolare commentatore televisivo della Domenica Sportiva sulla Rai, a tenere a battesimo stasera, allo stadio di Porcari, ore 20.45, la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia e alla carriera di Giovanni Toschi, l’ex calciatore di Torino e Cesena in serie A, negli anni Settanta, che spiccò il volo dopo una grande stagione fatta nella Lucchese di Salar in serie D nel 196667.

Il libro, dal titolo “Giovanni Toschi, il Toschino, Un piccolo-grande bomber che segnava solo i gol importanti...“, racconta in 220 pagine ricche di foto, aneddoti e ritagli di giornale d’epoca, tutte le tappe dell’avvincente carriera del giocatore di Porcari, ribattezzato “topolino“ e anche “la freccia del sud“ dai suoi tanti tifosi che ancora lo ricordano in tutta Italia, per i suoi dribbling ubriacanti, lo scatto e l’estro.

Bottari ne descrive la vita e la carriera come fosse un romanzo, passando in rassegna i tanti ricordi di gioventù, dal Farfalla, al S.Pietro a Vico, fino all’Altopascio prima di spiccare il volo in rossonero segnando i suoi primi dieci gol importanti. Il libro offre numeri e spunti interessanti anche degli anni alla Reggina, Mantova, Torino, Cesena, Foggia, Novara e Viareggio, segnando gol importanti che ancora le statistiche riportano. Toschi, infatti, è ricordato per aver segnato il primo gol del Cesena in serie A; è ancora il giocatore granata che ha segnato una tripletta nelle coppe europee, è stato colui che ha riportato il Torino in testa alla classifica della serie A dopo 23 anni da Superga. E il libro ne celebra la carriera e la sua dimensione umana.

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha per lui parole di elogio: "E’ ancora un grande sportivo, che con semplicità e umiltà, si è messo a disposizione dei più giovani, insegnando lo spirito vero dello sport". Anche Stefano Silla, suo primo estimatore e presidente dell’Academy Porcari, è entusiasta: "Toschi è un esempio per tutti i nostri ragazzi. L’ho voluto fortemente perché per noi e per la nostra Scuola Calcio è un valore aggiunto".

Stasera a Porcari, insieme a Pecci e a Toschi, ci saranno altri ex giocatori professionisti, e saranno fatti collegamenti video con altri campioni, ex compagni del Toschino, che non hanno potuto esserci. Sarà una bella serata di sport.

L’ingresso è libero. Il libro, che venerdì prossimo sarà ripresentato “Al Valico“ ad Altopascio con Antognoni e prossimamente a Mantova con Boninsegna e a Cesena, può essere richiesto semplicemente chiamando il numero di telefono 338.9584025.