Torneo Nepi Etruria, successi per Loutfi e Fantile. Niente da fare per Sasha Mencaroni a Ploiesti

Niente da fare per Sasha Mencaroni della Pugilistica Lucchese, battuto nel torneo Dracula Open di Ploiesti, in Romania da Maksim Zymenko. L’azzurrino nostrano, nonostante la buona capacità di colpire in uscite e di rivelarsi un bersaglio sfuggente, non è però riuscito a venire a capo dell’aggressività del suo avversario, che lo ha incalzato fin dal primo minuto. Il verdetto, complice un richiamo ufficiale per trattenute ai danni di Mencaroni, ha così infine visto trionfare l’ucraino.

Oltre a ciò, altro fine settimana di intensa attività per la società lucchese, alle prese con la prima fase del Torneo Nepi Etruria, il prestigioso trofeo interregionale che, da questo anno, ha ulteriormente allargato i propri confini a tutta l’Italia centrale e a parte del nord Italia. Sono stati tre gli atleti già impegnati a Firenze nelle prime giornate di questo torneo di alto livello, che proseguirà fino all’inizio di marzo: Abd Almottalib Loutfi, Junior 48 kg, che ha battuto Christian Spinelli (Boxe Piovese) conquistando in un solo colpo la vittoria del Torneo. Sconfitto Fernando Nichol Warnakuluriya Luvie, Schoolboy (42 kg), che ha esordito contro il più esperto Nicholas Sereni (Boxe Cannara).

Altra storia per l’altro atleta, lo Junior 60 kg Leonardo Fantile, che, già in semifinale, si è imposto su Samuele Merluzzi (Boxe Cannara). La finale è prevista il 18 febbraio. Nel frattempo la sede della Pugilistica Lucchese è stata teatro della prima giornata 2024 dei campionati regionali di Gym Boxe: la disciplina semi-amatoriale in cui due atleti si scontrano sulla lunghezza delle tre riprese da un minuto a contatto controllato. Un tipo di competizione che sta raccogliendo sempre più partecipazione e che ha portato ben 160 atleti a Lucca da tutta la Regione. La Pugilistica si sta segnalando sempre di più non solo per i risultati sportivi, ma anche come organizzatrice di eventi.

Ma. Ste.