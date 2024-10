Tornano le navette per i Comics

Il Comune di Capannori incrementa il servizio di trasporto pubblico durante il periodo dei Comics. Ciò attraverso l’istituzione di corse aggiuntive sulla Linea Urbana 6, nei giorni festivi di venerdì primo novembre e domenica 3, con prima corsa in partenza da Capannori a partire dalle 08:26 fino alle ore 14:26, partenza ogni mezz’ora e garantendo continuità fino alle 20,26. Saranno utilizzati bus sdoppiati da 18 metri e 150 posti al fine di soddisfare l’ampia richiesta, dotati di pedana per l’accesso dei disabili, con gratuità del trasporto per l’intera giornata per tutti i cittadini che ne vorranno usufruire. L’accordo è stato sancito con Autolinee Toscane Spa e, di conseguenza, con la Regione.

Il costo complessivo di questa implementazione è di circa cinque mila euro. Il fine da perseguire è la mobilità sostenibile grazie alla collaborazione tra Enti. E quale occasione migliore dei Comics. che richiamano un numeroso pubblico di appassionati, giovani e non solo e che generano una forte ricaduta positiva in termini di attività produttive, turismo e promozione del territorio a livello provinciale. Si è instaurata tra i Comuni di Capannori e di Lucca una sinergia durante l’evento, volta ad "alleggerire" il traffico in prossimità del capoluogo. Il beneficio si estende anche ai residenti del Comune di Capannori che possono raggiungere la zona della manifestazione agevolmente e senza oneri finanziari.

"Anche quest’anno in occasione di Lucca Comics & Games vogliamo dare la possibilità ai nostri cittadini e a tutti coloro che si trovano sul nostro territorio di poter raggiungere Lucca comodamente e in modo gratuito, lasciando la propria auto a casa, ed evitando code e disagi - dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità, Matteo Francesconi (in foto) - diamo così un contributo concreto in occasione di un evento di rilievo internazionale che interessa il nostro territorio, nel segno della mobilità sostenibile e incentivando l’uso dei mezzi pubblici, che per l’occasione sarà gratis. La navetta gratuita, di maggiore capienza rispetto a quella ordinaria, sarà in funzione nei giorni festivi, quando l’affluenza alla manifestazione sarà sicuramente maggiore".

Massimo Stefanini