Via libera al bilancio 2024. I conti sono in salute. Un avanzo di 800mila euro

Lo stato di salute è buono. Avanzo di gestione da oltre 800 mila euro e conti in buona solidi: questo il quadro finanziario del Comune di Villa Basilica, al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo del 2024. Un bilancio che permette, quindi, di programmare interventi importanti di ordinaria e straordinaria manutenzione, a partire dalle somme urgenze necessarie per i lavori sulle strade del territorio che ammontano a circa 380 mila euro.

"I conti di Villa Basilica – spiega il sindaco Giordano Ballini – chiudono decisamente in positivo, consentendoci di poter programmare con una certa serenità i prossimi mesi. Come per tutte le amministrazioni locali, la situazione economica è complessa e gravano sulle spalle comunali le anticipazioni di cassa inevitabili quando si ha di fronte una gestione del territorio che punta agli investimenti e alla progettualità di lungo termine. È la prassi, infatti, per poter portare a compimento opere importanti e necessarie per la comunità dover anticipare materialmente le quote che poi saranno restituite dagli enti a cui abbiamo richiesto i finanziamenti. Intanto, però, Villa Basilica è solida e proiettata al futuro: prossimamente, infatti, potremo annunciare l’avvio dei lavori al campetto sportivo dietro il palazzo comunale, atteso da tempo e sul quale stiamo lavorando da tempo".

Durante l’ultimo consiglio sono state approvate le controdeduzioni al Piano strutturale intercomunale che unisce le amministrazioni di Villa Basilica, Altopascio, Porcari e Capannori: uno strumento che consente, per la prima volta, di intendere e sviluppare il territorio in maniera condivisa e sovracomunale. Successivamente il Piano sarà valutato dalla conferenza paesaggistica, composta dai tecnici di Sovrintendenza e Regione per valutarne i vincoli paesaggistici, poi ritornerà per l’approvazione definitiva nei quattro consigli comunali.

Ma.Ste.