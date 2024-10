Tornano gli incontri sulla salute dell’anziano. Due appuntamenti

Torna il ciclo di incontri dedicato alla promozione del benessere e della salute negli anziani promosso dalla Zona distretto Piana di Lucca e dall’unità di Cure primarie di Lucca per l’iniziativa europea FEAST. Previsti interventi sull’importanza della vaccinazione, a cura della dottoressa Lara Lucchesi, dell’unità funzionale Igiene pubblica e nutrizione dell’Asl, e sull’importanza di una corretta alimentazione e dell’attività fisica, a cura della dottoressa Francesca Milani dell’Asl. Il 28 ottobre dalle 16 alle 17.30 alla Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca (Padiglione C, primo piano) e il 7 novembre dalle 16 alle 17.30 al centro sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro.