Torna Tempi Moderni. Gli appuntamenti

Riparte da stasera la rassegna Tempi Moderni, della compagnia Aldes Spam! appositamente pensata per entrare nelle corti e nei luoghi del territorio dove le persone si incontrano, e regalare rappresentazioni teatralei, in contemporanea anche in paesi diversi. Alla quinta edizione, la rassegna ideata da Roberto Castello in collaborazione e con il sostegno del Comune di Capannori, ci accompagna alla riscoperta di spettacoli originali di teatro popolare d’arte., sposandoli con un pizzico di solidarietà. Questa sera l’appuntamento è Santa Margherita (cortile della Chiesa), con "The space in between" di Edna Jaime con Riccardo De Simone e a seguire "Karingana wa Karingana" di Roberto Castello con Ernesto Aleixo e Alberto Nhabangue, traduzione simultanea Mariano Nieddu. Entrambi gli spettacoli si ripetono domani sera a Matraia (Aia Saponati).

Sempre stasera, in contemporanea a san Giusto di Compito (giardino di Comunità), "Bastava farlo capostazione", di e con Ambra Senatore (lo spettacolo si replica domani a Badia di Cantignano (Cortaccia), e stasera a Lappato "All’Erta, Gentleman" di e con Marco Zanotti e Federico Faggioni.

Domani sera a Santa Margherita (in Corte Luporini), Bastava farlo capostazione, di e con Ambra Senatore. Gli spettacoli iniziano alle 21 e sono ad ingresso libero, ma il pubblico è invitato a contraccambiare generosamente l’impegno degli artisti e degli organizzatori con beni di prima necessità – raccolti sul posto dai volontari Caritas Lucca – che provvederanno ad immetterli nel circuito della solidarietà sociale. Perché il teatro può anche essere modello di inclusione e di un ciclo economico virtuoso.