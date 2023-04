Torna “Tattoo Expo“ Tre giorni al Polo Fiere

Quella del tatuaggio è un’arte millenaria sempre più amata da tutte le generazioni. Inchiostri, disegni e colori saranno i protagonisti di "Lucca Tattoo Expo", la ormai tradizionale manifestazione che animerà il complesso del Polo Fiere da venerdì 14 a domenica 16 aprile. La kermesse soffia quest’anno sull’importante traguardo delle dieci candeline, con una speciale edizione tutta "made in Italy" dove saranno 200 i tatuatori provenienti da numerose città italiane. Una manifestazione che attende l’arrivo di circa 500 addetti ai lavori, fra tatuatori appunto, assistenti e aziende del merchandising: un importante appuntamento nel calendario turistico della nostra città che ogni anno porta con sé un indotto molto positivo sia per le strutture ricettive che per il settore della ristorazione.

Il programma della manifestazione è stato presentato ieri a Palazzo Orsetti da Mia Pisano, assessore alla cultura del Comune, Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea, e dai due organizzatori dell’evento, Davide Carpeggiani e Francesco Cerasomma di Promolucca Eventi. Da ormai dieci anni la manifestazione lucchese dedicata all’arte del tatuaggio cresce sempre di più, conquistando l’importante traguardo di essere una delle cinque fiere del settore più importanti d’Italia. Il ricco calendario prevede spettacoli e appuntamenti per tutte le età, anche per le famiglie, con esibizioni di musica live e di Burlesque, stand merceologici e tatuatori di fama internazionale.

Nella tre giorni saranno presenti anche trenta aziende di merchandising e un’area street food, curata da Vizi & Virtù, con birrerie artigianali e specialità locali. I visitatori, oltre a trovare artisti per ogni stile di tatuaggio, potranno assistere a numerosi spettacoli collaterali, tra cui il tanto atteso contest degli artisti tatuatori che verranno premiati da una giuria per i loro lavori svolti durante la manifestazione. La decima edizione della manifestazione si caratterizza per dare ampio spazio ai giovani e alla loro creatività coinvolgendo gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Artistico Passaglia di Lucca. I giovani allievi hanno partecipato ad un concorso dedicato alla realizzazione della locandina per l’edizione del 2024: ne sono state selezionate cinque, lo studente che risulterà vincitore avrà a disposizione uno stand gratuito nella prossima edizione, oltre alla soddisfazione di vedere un proprio disegno sulle locandine dell’evento. Gli alunni si potranno inoltre cimentare, se lo vogliono, nell’apprendere le tecniche da futuri tatuatori tenendo conto che sono sempre di più i giovani che, soprattutto se usciti dal Liceo Artistico, scelgono questa millenaria arte come percorso professionale e lavorativo.

"Questa è una manifestazione che di anno in anno cresce sempre di più, non fermandosi nemmeno durante il difficile periodo della pandemia – sottolinea Pisano –. A Lucca arrivano i migliori tatuatori d’Italia e questo è un vanto per la città. Il tatuaggio prende sempre più piede in tutte le generazioni, dai più giovani ai più grandi, e questo evento arricchisce ulteriormente il palinsesto offerto dalla nostra città, accogliendo sia lucchesi che turisti".

Giulia Alberigi