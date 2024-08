Torna Murabilia con oltre 200 espositori del giardinaggio

Lucca, 27 agosto 2024 - Saranno oltre 200 gli espositori che parteciperanno alla 23/a edizione di Murabilia, una delle più importanti mostre mercato in Italia del gardening di qualità in programma venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre sulle Mura di Lucca. Organizzata da Lucca Crea, insieme al Comune di Lucca, è ambientata nello scenario del parco realizzato sulle rinascimentali Mura alberate della storica città d'arte. Murabilia, mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde, fra le più importanti d'Italia, si spiega in una nota, è entrata di diritto nel calendario fieristico nazionale 2025, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in considerazione del fatto che fra gli oltre 200 espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, più del 50% vengono da tutta Italia e dall'estero (in particolare Francia, Slovenia e Germania) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate. Già disponibile la prevendita on line dei biglietti per evitare file alla cassa, attraverso i portali web www.murabilia.com. Tanti ospiti internazionali, 13 mostre ed esposizioni tematiche, 14 appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, oltre 40 appuntamenti in tre giorni tra incontri, conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare l'Orto Botanico di Lucca.