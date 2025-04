Torna lo spin off dedicato all’innovazione

Dopo il successo dello scorso anno torna domani, lunedì, Pianeta Terra Tech – Innovation for Life, l’evento spin off di Pianeta Terra Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla casa Editrice Laterza e da A11 Venture. L’appuntamento è per le 14.30 nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco e vedrà la presentazione di sette start up e progetti di ricerca selezionati dopo un lungo percorso di confronto con centri di ricerca, incubatori e università.

Il sindaco Mario Pardini, il presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini, e il Presidente della Fondazione Cassa, Marcello Bertocchini introdurranno questo percorso tra presente e futuro che sarà impreziosito da un doppio intervento conclusivo, affidato a Stefano Mancuso, direttore scientifico di Pianeta Terra Festival, e Fabio Pammolli, professore di Economia e Finanza del Politecnico di Milan, nonché presidente dell’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria AI4I.

Si tratterà di aspetti generali e soluzioni specifiche che impattano concretamente e direttamente sulle scelte delle imprese e dell’intera società e che per i loro riflessi investono l’impegno comune per il progressivo raggiungimento degli obiettivi dell’agenda mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Un pomeriggio di lavoro e divulgazione, per discutere e diffondere sul territorio idee, conoscenze tecniche e opportunità imprenditoriali.