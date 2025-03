Laboratori, workshop e presentazioni di libri: torna lo ‘Spes fest’, il festival diffuso nelle biblioteche della provincia.

Sessanta gli eventi in programma da domani alla fine di maggio su tutto il territorio, dalla costa alle aree interne.

‘Sguardi d’inclusione, convivere nelle diversità’ è il titolo scelto per la seconda edizione della manifestazione letteraria curata da BiblioLucca, che ha ottenuto un finanziamento dal ministero della cultura di oltre 13mila euro. La Provincia è infatti arrivata quinta in graduatoria nel bando nazionale per la promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio letterario 2024. L’obiettivo del festival è quindi quello di ‘aprire’ gli scaffali della cultura a iniziative di più ampio respiro, per toccare temi sociali e ambientali in grado di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini ai nonni.

"Nell’edizione 2025 dello ‘Spes fest’ - ha dichiarato il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci – il delicato tema dell’inclusione è trattato sotto il profilo letterario, sociale e scientifico. Le iniziative proposte, tra conferenze, incontri nelle biblioteche e in altri luoghi pubblici, aprono una finestra di speranza per una società migliore, più aperta ed inclusiva. Sono certo che gli eventi sapranno coinvolgere cittadini adulti, bambini e famiglie intere, mentre le riflessioni che ne scaturiranno contribuiranno ad arricchire il sapere dei partecipanti grazie al superamento delle barriere non solo fisiche, con il supporto di esperti della promozione alla lettura e della comunicazione inclusiva, con materiali adatti e in più lingue".

Le iniziative, tutte a ingresso libero, partiranno domani dalla Versilia, per poi proseguire nella Piana e in Garfagnana e Mediavalle, e chiudersi a maggio con un grande evento a Lucca aperto alle scuole e alla cittadinanza. A promuoverle la Rete BiblioLucca con la collaborazione della Regione Toscana e il coordinamento provinciale di Nati per leggere.

"Ringrazio le nostre biblioteche che si sono impegnate pensando alle iniziative sulla scorta della conoscenza dei loro luoghi e della comunità di riferimento che li abita - ha concluso la consulente per le pari opportunità della Provincia Maria Teresa Leone -. Spesso la cultura è intesa in senso elitario, noi pensiamo a una cultura che favorisca attenzione, premura e cura della persona, una cultura che crea benessere".

La prima iniziativa si terrà domani dalle 10 alla Giannini di Seravezza con il laboratorio ‘Creattività’, mentre alle 10,30 nella multimedia dei ragazzi a Viareggio andrà in scena ‘Tutti in fiaba! Storie in cerchio’. Il programma proseguirà alle 17 nel chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta con il libro ‘Il teatro in Crea’ di Laerte Neri.

Per quanto riguarda la Piana il primo evento di marzo si terrà martedì 18 alle 17 nella biblioteca di Altopascio con il laboratorio ‘Ritratti scomposti’. Mentre sabato 29 dalle 10 via all’incontro formativo ‘Piccolo abbecedario emotivo e ritratti meticci’. Sabato 22 alle 16 alla Don Antonio Bertozzi di Molazzana spazio alle letture ad alta voce ‘Nonni e bambini in biblioteca’ in replica sabato 29 alla F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.bibliolucca.it.

Jessica Quilici