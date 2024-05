Torna la truffa dello specchietto. Smascherata da un anziano

Ritorna nella Piana la truffa dello specchietto, realizzata spesso da autentici attori in grado di impressionare gli anziani. In quel caso diventa un reato odioso. Talvolta però, i pensionati reagiscono e mettono in fuga il malvivente. Come accaduto nel centro di Altopascio. "Mi trovavo con la mia vettura in via Gavinana, nei pressi del panificio – racconta il signor Danilo Giannotti di 90 anni – e ho sentito che qualcuno mi stava chiamando. C’era un tizio che mi stava seguendo. Quando mi ha raggiunto, ha cominciato a dirmi che gli avevo spaccato lo specchietto retrovisore in manovra e che avrei dovuto risarcirlo per il danno. Pretendeva 300 euro sull’unghia e siccome, – prosegue l’anziano, – ero sicuro di non aver urtato nessuno, gli ho detto di lasciar perdere e che con me non attaccava e che era una truffa bella e buona. Poi ho anche detto che avrei chiamato le forze dell’ordine e allora, magicamente, si è messo a correre fuggendo via".

Una tattica consolidata ormai, ma l’importante è che gli anziani non ci caschino e non tirino fuori i soldi perché questi individui non attendono altro. Spesso questi truffatori agiscono in luoghi affollati, frequentati, come il giovedì, giorno di mercato ad Altopascio.

Ma.Ste.