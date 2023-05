Torna la scuola della Fondazione Pera Speciale focus sul diritto sociale europeo

Torna la scuola di alta formazione della Fondazione Giuseppe Pera, che quest’anno affronterà il diritto sociale europeo, tra evoluzione legislativa e sviluppi giurisprudenziali. L’edizione 2023 della Summer School - il cui comitato scientifico è composto dal dott. Giuseppe Bronzini, già Presidente della Corte di Cassazione sezione Lavoro, dalla prof.ssa Maria Luisa Vallauri, Università di Firenze e dall’avvocato Roberto Cosio del Foro di Catania - si svolgerà dal 29 giugno al 1 luglio nella Casa diocesana di Arliano. A inaugurare i quattro moduli sarà la Lectio Magistralis del professor Tiziano Treu, già Ministro del lavoro e Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in programma lunedì 12 giugno, alle 17, nel Complesso di San Micheletto. “L’edizione 2023 della scuola intende fare il punto su come il processo di nuova attenzione da parte dell’Unione europea verso uno “sviluppo socialmente sostenibile”, in pieno sviluppo e guidato dalle norme della Carta dei diritti, abbia la capacità di incidere nel nostro ordinamento e abbia fino a qui trovato riscontro nelle soluzioni adottate dai giudici nazionali”, così la presidente Ilaria Milianti e il direttore Marco Cattani.