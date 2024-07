Torna la processione. Madonna del Carmine, c’era anche il sindaco

Si è tenuta domenica sera la Processione della Madonna del Carmine al Piaggione, un evento storico che mancava nella frazione addirittura dal 2012. Un ritorno voluto e sentito dai cittadini, che hanno ricevuto il supporto e sostegno dell’amministrazione per tornare finalmente a celebrare questa storica tradizione. Partecipata sopra ogni aspettativa la processione ha visto la presenza del sindaco Mario Pardini e degli assessori Fabio Barsanti e Mia Pisano, per ribadire con forza il sostegno dell’amministrazione comunale per ogni iniziativa volta a riscoprire l’identità dei paesi.