Torna la Befana... volante in piazza San Francesco

Torna in piazza San Francesco la tradizionale e attesissima Festa della Befana che da oltre 30 anni anima il centro storico attraversando generazioni di famiglie e bambini: a organizzarla, anche per il 2025, è il Comitato popolare di piazza San Francesco, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Croce Verde Lucca e con il contributo di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il supporto degli Osti di San Francesco (ristorante Mecenate, osteria La Dritta, osteria lo Stellario, Marameo, Bonny Pizza). L’appuntamento è lunedì 6 gennaio dalle 14.30, in piazza San Francesco.

Ciò che rende la Befanata di San Francesco unica nel suo genere è il tradizionale momento in cui la Vecchina scenderà dal cielo a cavallo della sua scopa, grazie al coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, e distribuirà calze, dolci e doni a tutti i bambini presenti in piazza. In San Francesco, inoltre, per tutto il pomeriggio ci sarà musica e animazione per i più piccoli, sarà possibile fare merenda e stare insieme e partecipare all’estrazione della consueta lotteria della Befana, con tanti premi in palio. È possibile acquistare i biglietti della lotteria anche direttamente in piazza lunedì 6 gennaio.

Saranno inoltre consegnate altre calze e giochi ai pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Luca e distribuiti pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.