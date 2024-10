Torna il Teatro Ragazzi. Ecco il super cartellone

Il Teatro del Giglio apre la stagione 2024-2025 del Teatro Ragazzi con una proposta variegata di spettacoli che mirano a coinvolgere giovani, famiglie e scuole. Il cartellone presenta 13 titoli e 25 recite, con un’offerta che spazia dalla musica classica al teatro di prosa, fino all’opera lirica. Grande attenzione è dedicata ai bambini e ai ragazzi, con spettacoli pensati per diverse fasce di età e un invito all’interattività.

Iniziato ieri pomeriggio con "Butterfly" dei Kinkaleri, un’opera che esplora nuovi linguaggi teatrali. Domani 13 ottobre sarà la volta di "Classica for Dummies: Puccini & Friends", firmato dalla Microband, che con ironia e leggerezza rende omaggio a Giacomo Puccini, coinvolgendo i più piccoli in un viaggio musicale. Il 17 ottobre, lo spettacolo "Turandot Non Esiste" unisce teatro e musica, offrendo ai ragazzi dai 14 anni una riflessione originale sull’opera pucciniana.

Uno degli appuntamenti più significativi è "Turandot. Enigmi al museo", del 12 dicembre, spettacolo pensato per studenti e famiglie che combina musica e drammaturgia. È parte del progetto Opera Domani, che prepara i giovani all’ascolto dell’opera attraverso un percorso formativo in collaborazione con le scuole. Il cartellone continua con spettacoli dedicati ai temi sociali, come "Leone che striscia", il 21 gennaio, che affronta il bullismo in modo interattivo, e classici del teatro per ragazzi come "Pigiami", 26 gennaio, che dopo migliaia di repliche nel mondo continua a essere un punto di riferimento nel teatro per l’infanzia.

Per i bambini dai 6 anni in su, "Mattia e il nonno", del 13 febbraio, propone una delicata riflessione sul tema della morte, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Piumini. A seguire il "Circolo Popolare Artico", che, con storie di cacciatori artici, insegna ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni l’importanza della narrazione per superare i momenti difficili. La stagione si chiude con il classico "Peter Pan", 6 e 7 aprile, che riporta sul palco le avventure di Peter e Wendy, ispirate al celebre romanzo di James Matthew Barrie. Oltre agli spettacoli, le scuole potranno assistere alle prove generali delle opere liriche in cartellone: "Tosca" il 28 novembre, "Andrea Chénier" 16 gennaio e "Giselle around Le Villi" il 16 maggio. Un’occasione speciale per avvicinarsi al mondo dell’opera e vivere da vicino la magia del teatro. Infine, accanto agli spettacoli, il Teatro del Giglio propone una serie di laboratori formativi, tra cui danzateatro per genitori e figli e corsi di scrittura critica teatrale, per avvicinare i giovani al mondo della scena da protagonisti.

Rebecca Graziano