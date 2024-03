Torna il Meeting città di Lucca. Una domenica a tutta atletica

L’Atletica Virtus si prepara ad accogliere un’edizione straordinaria del Meeting Internazionale Città di Lucca e del Gran Galà Esordienti, grazie alla collaborazione con Italiana Assicurazioni, che si conferma come sponsor ufficiale per entrambi gli eventi. La presentazione dell’evento si è tenuta ieri a palazzo Orsetti, con la partecipazione dell’assessore Fabio Barsanti, del vice presidente dell’Atletica Virtus Sergio Martinelli, Paolo Traversi co-meeting director insieme al direttore tecnico Virtus Matteo Martinelli. Presenti anche il presidente del comitato regionale Fidal, Alessandro Alberti; il delegato provinciale Coni, Stefano Pellacani, il responsabile marketing e formazione di Italiana Assicurazioni, Carlo Cocco. In rappresentanza degli atleti il giovanissimo talento Alessandro Santangelo che sarà in gara al Meeting sui 3000 metri, accompagnato dal tecnico Massimiliano Santangelo. L’importanza di questa partnership va oltre il semplice sostegno finanziario.

Italiana Assicurazioni condivide appieno i valori e l’entusiasmo dell’Atletica Virtus, consolidando così il legame tra sport e comunità.

"Il nostro ruolo di title sponsor - dice Cocco - rappresenta un altro passo nel nostro impegno per il benessere delle persone e della comunità. Crediamo fermamente che lo sport non solo promuova uno stile di vita sano, ma sia la prima forma di benessere e siamo orgogliosi di associare il nostro nome a due eventi così significativi".

Barsanti, ha sottolineato l’importanza di questo evento per il territorio, definendolo un’eccellenza sportiva assoluta. "La presenza di grandi nomi del panorama sportivo internazionale - ha dichiarato - è un ulteriore riconoscimento dell’impegno costante dell’Atletica Virtus e della città di Lucca nel promuovere lo sport e i suoi valori".

"Grande soddisfazione per questa collaborazione - afferma poi Martinelli - che rappresenta un importante supporto per l’organizzazione dell’evento e per la crescita tecnica degli atleti. La sinergia con Italiana Assicurazioni testimonia il riconoscimento del valore del Meeting e della sua crescita esponenziale".

Rebecca Graziano