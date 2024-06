Torna il cinema estivo a prezzi speciali

Torna il cinema estivo all’aperto con la rassegna “La bella estate“ che vede 18 titoli in programma. E’ promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17: le proiezioni in Corte Mattaccio, al polo culturale ‘Artèmisia’ di Tassignano, dal 4 luglio al 3 agosto, con inizio alle 21.30. Ben 15 film su 18 godono della promozione ‘Cinema Revolution’ del Ministero della Cultura che prevede un biglietto unico a 3,50 euro. Per gli altri film il biglietto intero è di 6 euro, ridotto a 5 euro per bambini nati fino al 2013, over 65 e soci del Cineforum Ezechiele.

"E’ con vera soddisfazione che proponiamo questa bella rassegna cinematografica all’aperto che vede un ricco cartellone di proiezioni di qualità e di vario genere dell’ultima stagione cinematografica per soddisfare le varie età e i diversi gusti del pubblico - spiega l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. Un’occasione di intrattenimento importante e attesa che si inserisce nell’ampia offerta culturale dell’Estate Capannorese".

Si parte giovedì 4 luglio con "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi ,’ con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea; lunedì 8 luglio "Io Capitano" di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, Moustapha Fall; giovedì 11 luglio "Pare parecchio Parigi" di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini; sabato 13 luglio "Kung Fu Panda 4’" di Mike Mitchell; lunedì 15 luglio "La chimera" di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor, Isabella Rossellini; martedì 16 luglio "Un colpo di fortuna - Coupe de chance" di Woody Allen con Lou de Laage, Valérie Lemercier. Gli spettacoli proseguono fino al 3 agosto.