Torna “Bright Night” a Imt. Una notte per scoprire le meraviglie della scienza

Ima Alti Studi Lucca torna a ospitare “Bright Night”, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in programma il prossimo 27 settembre nei chiostri di San Francesco e San Ponziano. Un evento ormai familiare alla città, che si svolge contemporaneamente in tutta la Toscana, promosso dalla Commissione europea con l’obiettivo di avvicinare la ricerca scientifica al pubblico.

Un’iniziativa che Imt ha sempre curato con particolare attenzione, raccogliendo l’adesione di persone interessate a scoprire la scienza avvicinando i più giovani al mondo della ricerca. Significative le parole del rettore Rocco De Nicola, giunto alla fine del suo mandato che consegnerà, a partire dal prossimo primo novembre, al professor Lorenzo Casini.

"Ogni anno – dice De Nicola – la Scuola Imt porta al grande pubblico un programma denso di iniziative per tutte le età; questa edizione riuscirà a essere coinvolgente e a trasmettere alle persone quanto la scienza sia importante e come ogni momento dedicato alla divulgazione sia uno dei più significativi atti di democrazia che possano esserci.

Previste in questa edizione attività interattive e laboratori pensati per tutte le età: bambini, adulti e famiglie, in cui ricercatrici e ricercatori fanno conoscere il loro lavoro in modo puntuale ma divertente, coinvolgendo il pubblico in esperimenti, spettacoli, visite guidate ai laboratori, giochi. L’evento di apertura è riservato alle scuole, ripetuto in serata: la riflessione sul tema dell’intelligenza artificiale sarà il filo conduttore.

Si legge in una nota di Imt: " La giornata entra nel clou a partire dalle 16, quando i chiostri di San Francesco si animeranno con i colorati e vivaci “stand della ricerca”, postazioni dedicate all’esplorazione di numerose tematiche d’avanguardia come la biosicurezza, il ruolo delle emozioni nel nostro corpo, le capacità del cervello umano, ma anche droni, l’architettura perfetta dei cristalli, pannelli solari, antenne e robot che si ripiegano come gli origami, le sorprendenti proprietà di alcuni materiali". A seguire,alle 17 e alle 18, si terranno le visite guidate all’Oratorio degli Angeli Custodi e alla Chiesa di Santa Caterina, aperti per l’occasione, e le visite guidate (per adulti e bambini) al campus di San Francesco, con la possibilità di conoscere la storia del complesso e dei suoi 800 anni, in soli 60 minuti.

Interessanti le iniziative rivolte ai giovani, a partire dalla conoscenza dello sviluppo del cervello, l’I.A. e la questione di genere; poi un workshop sull’utilizzo delle conifere nella medicina tradizionale e un laboratorio sulle proprietà della carta.

Alle 18 in San Francesco sarà ospitata la interclasse di Et han Shake, organizzata dal Lucca Film Festival.

Alle 21 l’edizione aperta al pubblico del “Quiz zone scientifico”, seguito da un concerto delle Formiche nell’orto e dei Golf Rive. Il programma consultabile su https://bright-night.it/dove/lucca.

Maurizio Guccione