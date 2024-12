Tommaso Foti inaugura la mostra di Armodio alla Bernabò Home Gallery di Barga

Con la visita, in forma privata, anche del neo ministro Tommaso Foti, dal 2 dicembre 2024 ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR nel governo Meloni, si è aperta ieri sera alla Bernabò Home Gallery di Barga in piazza Angelio, la mostra dell’artista piacentino Armodio dal titolo “Alchimie rinascimentali e visioni surreali”, curata da Silvia Bonomini.

E’ stata proprio la professoressa e storica dell’arte, con la sua introduzione, ad arricchire l’evento presentando l’artista e il suo universo creativo. Il ministro Foti (in foto) è intervenuto insieme ad altre autorità tra cui, a fare gli onori di casa, la sindaca di Barga Caterina Campani. Una visita privata, proprio legata all’inaugurazione della mostra legata all’artista piacentino, riconosciuto a livello internazionale come una delle figure più rappresentative dell’arte contemporanea.